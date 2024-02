Lovre nezadovoljan zbog novih susjeda - Renate i Josipa: 'Ona je Klari isprala mozak'

"Ne mogu ja reći da se on ne trudi, ali umara me sve to. Umara me da ja pazim kako ću ja njemu nešto reći. Da ja pazim hoće li on shvatiti na način na koji ja njemu želim nešto reći ili objasniti", rekla je Klara. Ovo se odnosilo na njezina supruga Lovru, s kojim trenutačno nije u dobrim odnosima.

"Promijenila se za 180 stupnjeva negativno otkako je došla njezina prijateljica u ovaj show. Ova joj je isprala mozak i nažalost, oni će biti naši susjedi. I dalje će joj prati mozak tako da je to jedna šteta. Eto, šteta", rekao je Lovre.

Renata i Klara se znaju otprije pa su se jedna drugoj brzo otvorile.