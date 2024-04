Lovre ni sam ne zna što bi, tvrdi da ipak nije zaljubljen u Klaru, a ona 'ludi': 'Kako se ja naživciram'

Je li Lovre zaljubljen u Klaru ili nije? Na večeri joj je priznao kako je zaljubljen u nju, a drugi dan je već promijenio priču. Prema najnovijim informacijama, prema njoj nija razvio jake osjećaje. Ovo je njegovo ponašanje jako naživciralo Klaru.

"Kakvu je on reakciju mislio da će izazvati kod mene ako on kaže da me voli", rekla je.

Njegovim odgovorima svi su čudili, čak i prijatelj Filip.

"Koliko Lovre ima osobnosti", upitala je Tamara Filipa.

Lovri je cijela priča ispala smiješna.

"Jesam li ponosan na sebe jer sam se iskontrolirao i pretvorio se u drugu osobu? Sada jesam, ali ako doživim da to sve gledam, neću biti ponosan", naglasio je.

