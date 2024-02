Lovre nikako ne može podnijeti Josipa: 'Glava mi puca. Satrao me. Ubija me'

Klara i Lovre sada su u boljim odnosima sada nego prvog dana medenog mjeseca. U sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' razgovarali su o drugim parovima, a Lovre se izjasnio kako mu se Josip nimalo ne sviđa. Naime, Klara i Lovre su na putovanju u Sloveniji, baš kao i Renata i Josip pa se povremeno druže.

"Ona je pametna, dobra, kulturna i velika radnica s obzirom na situaciju. Njega radije ne bih komentirao", rekao je Lovre, a Klara je dodala kako on nije loš čovjek, da je simpatičan i smiješan...

"Da nije Josipa bilo bi sve dobro. Satrao me čovjek, zaludio me, pojeo mi je sve živce. Ne mogu ga više slušati, ubio mi je mozak. Ubio me čovjek. Ne znam je li dobar ili loš. Što dalje od mene. Ne mogu više ljudi moji. Poludio sam. Glava mi puca. Satrao me. Ubija me. Klara misli da je do nje, ali nije", rekao je Lovre.

Nakon što su dan ranije imali svađu, Klara ga je pitala ljuti li se i dalje na nju. Rekao je kako se ne ljuti, a potom je prokomentirao i pitanje je li plakao. Odgovorio je kako nije već da je imao problema s nesanicom. Potom su se uputili u Zagreb.

