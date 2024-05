Lovre poslušao Petrinu i Darijevu priču, no smatra da je neusporediva s njihovom: 'Petra je čovjek s dušom'

Lovre im je priznao kako mu odgovara što se bliži kraj eksperimenta. ''Što je kraj bliže, to bolje'', komentirao je Lovre. ''Mislim da je to dobra stvar i za nju i za mene. Niti ona mene može podnijeti, niti ja nju'', dodao je, a Klara je priznala da se ne zna nositi s njim s obzirom na to kako se on ponaša.

Dario i Petra su komentirali kako im zasigurno nije lako, no da su i oni prošli kroz iste stvari. ''Eksperiment me naučio tomu da moram uvijek sagledati širu sliku te da nije sve idealno na prvu, no može biti doista dobro'', objasnila je Petra.

Lovre je pak komentirao kako njihova priča nema veze s njegovom i Klarinom: ''Jer Petra je čovjek s dušom, a Klarina osobnost je potpuno lažna. Njih se dvije ne mogu stavljati u isti kontekst''. No Klaru njegovi komentari ne zanimaju.

