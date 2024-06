Lovre postao heroj večeri jer je stao na Klarinu stranu: 'Obranio je svoju gospođu!'

Na večeri u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' Klara se suprostavila Alanu zbog njegova ponašanja, a potom je krenula prepirka. Alan ju je nazvao balavicom, a iako nisu u dobrim odnosima, Lovre je odmah stao u obranu svoje Klare. "Ta balavica je moja bivša žena", rekao mu je direktno. Ostale djevojke pozdravile su ovaj Lovrin istup i javno ga pohvalile zbog hrabrosti.

"Zanimljivo mi je kako je Lovre branio Klaru iako nisu baš u dobrim odnosima",, rekla je Nikolina.

"Kako je on potegnuo za svoju Klaru. To mi je lijepo. Nisu zajedno, ne vole se, ali je poštuje kao osobu. To je dovoljno", nadovezala se Tina.