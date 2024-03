Lovri nije ugodno pričati o intimi pred drugima: 'To je obična glupost'

I dečki su imali radionicu sa stručnjakinjom Sanelom Kovačević Nelly, a teme su bili muško-ženski odnosi, kako osvojiti ženu te koji su jezici ljubavi. Prvo su raspravljali što je ženama seksi kod muškaraca, a Lovri nije bilo ugodno pričati o svojoj intimi pred drugima. Dečki su komentirali kako je trud oko žene najseksi aspekt za muškarce, no Filip je istaknuo i važnost izgleda. Razgovarali su i o jezicima ljubavi - Filip je rekao da prepoznaje jezik ljubavi kod Tamare, ali da se to razlikuje od njegovih razmišljanja, a Josip, s druge strane, nije siguran koji su jezici ljubavi kod Renate, ali zna da nije dodir. Sanela je predložila dečkima da pomognu Josipu kako da se približi Renati, no oni su mu sugerirali da se treba malo smiriti.