Lovru nerviraju Klarine provokacije, no jedna stvar mu se sviđa kod nje: 'Imaš higijenu top'

''Mijenjanje raspoloženja, depresija, ima faze kada mu je sve crno u životu, jako negativno razmišljanje. To mi ne odgovara'', rekla je Klara. ''On je prvi lik u životu takvih osobnosti kojeg sam ja upoznala da je takav. Zato se divim sama sebi kako sam to izgurala'', dodala je.

Lovre je na to dodao samo to da on u životu daje ono što dobije, no da je sada odlučio ignorirati njezine provokacije pa je zato smireniji.

Sociološki eksperiment 'Brak na prvu' pogledajte na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'BRAKA NA PRVU':