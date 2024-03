Mama Željka za RTL.hr o Muri Klari i Marku: 'Oduševljena sam zetom, želim im sretan kraj'

"Moji prvi dojmovi i prve reakcije su vrlo pozitivni, moram reći da sam u početku namirisala da tu ima nešto. Mislila sam da su vršnjaci i to me malo odbilo jer sam znala da ona traži stariju osobu. Mislim da je dečko koji je razumije, njezine porebe i ja sam s time prezadovoljna", naglasila je Željka, Mura Klarina majka koja joj je ujedno bila i kuma na vjenčanju.

Za RTL.hr je prokomentirala medeni mjesec novopečenog para u sociološkom eksperimentu, ali i kako je njoj samoj bilo na vjenčanju.

"Marko me osvojio svojom iskrenošću. On je promišljeno iskren, neće folirati i izmišljati, ne mijenja mišljenja, ima svoja stavove, odgovoran je, brižan, pažljiv i ne boji se izazova", naglasila je Željka i dodala:"Ne znam kako će to sve završiti, htjela bih da bude happy end, ne znam kakva se situacija može dogoditi, možda dođe neki trenutak koji će ih razdvojiti, ali vidjet ćemo".

Priznala je kako Marka vidi kao zeta i kada se završi sociološki eksperiment, no kako će o tome odlučivati njih dvoje.