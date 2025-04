Manuel i Ema su 'kliknuli', no on se boji: 'Mogu reći da me strah'

Manuel je otkrio da je njegova i Emina prva bračna noć u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu' prošla u razgovoru. "Ona je baš pokazala svoje emocije, čak mogu reći da me to malo strah jer vidim da je predobra osoba pa još mi je u glavi: 'Trebaš još sporije ići, upoznaj je. Daj da se dogodi neki klik da to bude baš to to'", ispričao je.