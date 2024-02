Golupčići! Marko i Andrea izgledaju sretniji no ikad: 'Okreni svoj život prema nečemu od čega nećeš morati bježati'

Podsjetimo, Marko je priznao kako ga je sociološki eksperiment ' Brak na prvu ' puno toga naučio. ''Ono što sam najviše naučio o sebi tijekom snimanja showa jest da ne želim biti više toliko sebičan, jer do početka showa nisam želio djecu, ali sada da, jer želim jednog dana imati dijete koje će nastaviti ovu moju lozu, a i bilo bi uistinu šteta da ovako kvalitetni geni ostanu samo na meni, kada mogu imati predivnu kćer ili sina, koji će moći uživati u svemu što stvaram i što ću stvoriti za života'', rekao je tada te dodao kako se u showu suočio s dosta svojih strahova po pitanju braka, djece i pogleda na jedan budući suživot s partnericom.

Andrea i Marko su u jednom kratkom periodu prekinuli, a tada je za RTL.hr otkrio i razlog. ''Ono što je možda najveća razlika između Andree i mene jest radni mindset i pogled na život generalno budući da ne želim raditi od 8-16 h do 65-e godine jer ja do 45-e godine planiram postati financijski slobodan da imam toliko pasivnog prihoda za svoje roditelje i obitelj da ne moram više nikada raditi osobno nego da se bavim projektima humanitarnog karaktera i činiti nešto dobro za zajednicu u kojoj živim. Da bih to mogao napraviti, moram se baviti svojom životnom misijom sada dok mi je 35 godina i dok sam mlad i imam tu energiju i strast'', objasnio je tada Marko te objasnio kako su ih pogledi na život razdvojili.