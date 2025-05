Marko i Irma raspravili svoj odnos pred svima: 'Već na vjenčanju nisam osjećala da će to nešto biti'

Ekspertica Iva Stasiow pitala je Marka što je naučio iz svega toga i kako se osjećao dok je gledao isječke njega i Irme. "Ovo je, pa i Irma se može sa mnom složiti, ovo je doslovno bila slika kakva je bila kroz naš eksperiment zajedno", rekao je on. Iva ga je pitala na što točno misli.

"U nekom trenutku sam ja već shvatio da to nije to i davao šansu, i davao šansu, i davao šansu, i davao šansu, i onda sam jednostavno tad kad sam napisao da odlazim iz emisije, mislio da je već kraj", ispričao je Marko.

Ekspert Dean Pelić tražio je Irmin komentar na to. "To su stvari koje sam ja govorila, to je tako meni i bilo u glavi. Ja sam stvarno imala ta otvorena vrata, željela sam se potruditi, sagraditi taj odnos, ajmo reći, trenirati možda ljubav, ajmo reći, vidjeti može li se tu stvarno nešto roditi, neka iskra, zaljubljenost tako da ovo je iskren pokazatelj što je bilo", rekla je Irma.