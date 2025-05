Marko, Irma i Franjo o zamjeni supružnika: 'Znam kako ljudi u Hrvatskoj reagiraju, bit će skandal'

Marko se složio i ne vidi zamjenu supružnika kao neki veliki šok. "Ja opet to ne shvaćam toliko olako jer znam kako ljudi u Hrvatskoj reagiraju i kako prate ovu emisiju i znam da će biti skandal. Tako ja to zamišljam", rekao je Franjo.

Istaknuo je da će se oni malo zabaviti i to je to. Irma je rekla da će tako pokazati da je nešto naučila, zabavila se i dala šansu nečem drugom kad ono prvo nije išlo. Marko je rekao da on isto to tako gleda. Objasnio je da u životu nađeš drugog partnera kad ne ide s onim prošlim.

"Marko i ja smo oboje u dogovoru, u razumijevanju da bi se lako zamijenili u ovoj točki pa je nama lakše", rekla je Irma.

