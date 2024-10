Marko iz 'Braka na prvu' otkrio zanimljiv trik za uspavljivanje sinčića: 'Zapratite me za još baby savjeta'

Marko je otkrio na Instagramu trik za uspavljivanje. "Kako se beban probudio oko pet sati kad i ja... uspavao sam ga natrag s napom, ali vidim da više ni to ne funkcionira. Zaprati me za još baby savjeta", poručio je snimku svog radnog okruženja, odnosno svog doma i sina u krevetiću.

Podsjetimo, nedavno je Marko podijelio prizore iz svog doma i pokazao kako su dočekani Andrea i sinčić Liam pri dolasku iz bolnice. "Back online. Kako je danas tjedan dana od dolaska našeg malog lava, trebalo nam je par dana da stvarno shvatimo da smo sada roditelji koji imaju jednu totalno nepoznatu, ali i najbitniju ulogu od sada, kako biti tata & mama. Iako smo se tijekom trudnoće pokušali psihički pripremiti na ono što slijedi, sve je to neusporedivo kada dođe to malo biće koje ovisi o nama...od sada pa do barem 18. godine. Andrea i ja smo osobe koje vole vlastito vrijeme po svome, stoga je bilo izazovno kroz ovih par dana sabrati se i izorganizirati. Još se navikavamo da su noći sada stvarno nesane. Bez obzira na sve ovo, snalazimo se izuzetno dobro, čak i puno bolje nego što smo očekivali. Osjećaj je u jednu ruku čudesan i predivan, ali pomalo još nestvaran. Ono što me veseli je to što moj online rad od doma ima dodatni benefit, a to je da mogu biti prisutan tata i sudjelovati u svemu od njegovog rođenja, a da ne pričam koja mi je motivacija za bolji i produktivniji rad. Hvala svima još jednom na čestitkama, puse i zagrljalje šaljemo nas troje", poručio je Marko.