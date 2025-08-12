Emisije
Brak na prvu

Marko iz 'Braka na prvu' pohvalio se vožnjom skupocjenog oldtimera: 'To je otmjeno'

Marko je na društvenim mrežama podijelio snimku svoje vožnje

RTL.hr
12.08.2025 10:27

Marko iz 'Braka na prvu' na društvenim mrežama podijelio je snimku na kojoj vozi oldtimer Jaguar Sovereign. "Vrijeme je da izađe iz mraka", poručio je u opisu objave. 

Marko, Brak na prvu
Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

"To je otmjeno", "Stara kola, stari vozač", komentirali su njegovi pratitelji. 

Inače, Marko je nedavno uživao na Jadranu u društvu svoje partnerice Kristine s kojom ga je spojio 'Brak na prvu' i prijateljice Doris s kojom ga je također spojio sociološki eksperiment. 

U jednoj od objava na društvenim mrežama Doris je otkrila da se nalaze u mjestu Lopar na otoku Rabu, koji je popularna destinacija zbog brojnih pješčanih plaža.

Kristina, Marko i Doris, Brak na prvu
Kristina, Marko i Doris, Brak na prvu FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

