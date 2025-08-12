Marko iz 'Braka na prvu' pohvalio se vožnjom skupocjenog oldtimera: 'To je otmjeno'

Marko iz 'Braka na prvu' na društvenim mrežama podijelio je snimku na kojoj vozi oldtimer Jaguar Sovereign. "Vrijeme je da izađe iz mraka", poručio je u opisu objave.

"To je otmjeno", "Stara kola, stari vozač", komentirali su njegovi pratitelji.

Inače, Marko je nedavno uživao na Jadranu u društvu svoje partnerice Kristine s kojom ga je spojio 'Brak na prvu' i prijateljice Doris s kojom ga je također spojio sociološki eksperiment.

U jednoj od objava na društvenim mrežama Doris je otkrila da se nalaze u mjestu Lopar na otoku Rabu, koji je popularna destinacija zbog brojnih pješčanih plaža.