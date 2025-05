Marko o odnosu s Kristinom: 'Jako nam je lijepo'

Marko je komentirao svoj odnos s Kristinom. "Ne bih to etiketirao kao ljubav. Kod nas se sad trenutno događa emotivna veza koja generalno jako lijepa. Ljubav je nekako dublja i duža stvar od ovog što smo mi proživjeli kroz nekoliko tjedana, ali kroz ovih par tjedana sigurno smo jako uživali i bilo nam je jako lijepo pa ako to netko smatra ljubavi ili ako to netko prepozna tako, mislim da ne bi ni on pogriješio u tom smislu", objasnio je.