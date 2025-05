Marko optužio Irmu za neiskrenost, Franjo zaključio: 'Pokazao je koliki je egomanijak'

"Mislim, to je tvoja riječ", poručio joj je Marko. Ona je objasnila da je radila na njihovom odnosu i da je njoj to sve bila istina.

"Dobro. Ti kažeš da nikad nisi htjela ući u odnos?" pitao je Marko. "Ne, oprosti", odgovorila mu je ona. "Ni u jednom trenutku?" zanimalo je Marka. "Možda na medenome mjesecu sam pomislila da si sladak u jednom trenutku. Bio je jedan trenutak kad smo mi šaputali na jastuku, to je sve bilo slatko. Ja sam pomislila: 'Pa možda'. To je možda bio neki najveći trenutak gdje je bilo najveće mogućnosti", rekla je Irma.

Višnja smatra da je Irma imala osjećaje prema Marku, ali da sada nije htjela pristati na njegovu igru i to priznati. Marko je ispričao da je Irma pred ekspertima rekla da joj se on sviđa i da misli da se i ona njemu sviđa.

Ekspertica Iva Stasiow pitala je Marka zašto mu je važan odgovor na to pitanje. "Zato što se sad predstavlja da to ništa nije bilo, a svi znamo da je bilo. Znači, ne ja nego i ostali ljudi u eksperimentu", odgovorio je on.

Istaknuo je da se sada dogodilo ovo, ali da njega to nije povrijedilo. Ekspertica Iva ponovila mu je svoje pitanje zašto želi da Irma to prizna. "Zato što se sada priča da se to nikad nije dogodilo. Eto, to je to. Zato što priča se jedno, radi se drugo, a kasnije se govori nešto sasvim treće", odgovorio je Marko.

"Znam ja Irmu. Kroz priču s njom, nije imala nikakve osjećaje razvijene prema Marku, a Marko je eto, samo pokazao koliki je egomanijak s tim jer želi da cura javno kaže da je ona razvila osjećaje prema njemu", komentirao je Franjo.

