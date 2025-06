Marko otkrio jesu li istinite glasine o njemu i Kristini G.: 'Najveća laž'

U posljednjim epizodama sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Stjepan je kandidatima rekao kako su Marko i njegova bivša supruga Kristina G. spavali zajedno. Nitko od njih dvoje to nije potvrdio, a sada je Marko jasno dao do znanja kako to nije istina.

"To je najveća laž koja se dogodila u eksperimentu i više puta sam to demantirao i ne želim više komentirati", rekao je Marko za 24sata.