Marko otkrio svoje osjećaje Kristini: 'Volio bih da to potraje'

Kristina i Marko odvojili su se na večeri od ostalih parova kako bi razgovarali nasamo, a on joj je otkrio kako se trenutno osjeća po pitanju njihovog odnosa. "Stvarno mi je lijepo sad s tobom i stvarno ako ovo potraje, a volio bih da potraje, volio bih to provesti s tobom", rekao je.

"Pusti ti mene, ja ću te držati", obećao je Marko. Kristina je rekla da je ne treba držati. Marko je komentirao da je svjestan da ona to tako misli, ali on želi biti netko tko će je zaštititi, biti pokraj nje i pomoći joj. Ona mu se zahvalila.

"Vidjet ću, tko živ, tko mrtav", komentirala je Kristina. Marko ju je pitao bi li voljela provesti to vrijeme s njim. "Ma bih, da, ali čekaj da ovaj dan preživim pa ću razmišljati o drugom danu", istaknula je. Marko je rekao da su već preživjeli dan, a ona se složila i poručila da je sutra novi dan.

"To ne trebaš tražiti, ja to hoću", rekao je Marko. Kristina je komentirala da ona i Marko imaju ok odnos i da mu vjeruje dok je ne iznevjeri. "Znaš što je fora, ako tebe netko dirne, tada ću ja uskočiti", obećao je Marko Kristini.