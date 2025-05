Marko rekao Kristini da bi bili super par, ona poručila: 'Ja sam Franjina žena'

Kristina S. i Marko su nakon večere razgovarali u njezinom stanu i komentirali su njezinu dominantnost i da ako postoji pravi muškarac pokraj nje da neće biti te njene osobine. "Bila bi normala", istaknuo je on.

"Samo se trebaš snaći", rekla je Kristina. Marko je otkrio da je razmišljao o njima kao paru. "Pomislio sam par puta. Mislim da bismo se ti i ja snašli super kroz eksperiment", ispričao je.

Kristina je komentirala da je ona u 'Braku na prvu' s Franjom i da je on njezin prvi i posljednji muž. "Dok god sam tu, ja sam Franjina žena i on je moj muž i to će tako ostati", istaknula je.