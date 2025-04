Marko za RTL.hr o pomutnji na večeri: 'Višnja je u tom trenutku pala više u očima drugih kandidata'

Irma je s Darkom postala glavna tema zajedničke večere parova. Kako gledate na to?

Mislim da se ni Irma nije nadala da će biti tema večeri. To je očigledan problem koji se događao između Darka i Višnje, koji je trebao biti riješen na drugi način, a ne tako javno i pred svim kandidatima. Višnja je tražila reakciju drugih kandidata, međutim, nije je dobila jer smo svi u tom trenutku znali u kakvom su njih dvoje odnosu i da to što je Višnja izjavila nije prirodno moguće - da osoba bude na dva mjesta u isto vrijeme.

Bili ste cijelo vrijeme podrška Irmi i oboje ste djelovali smireno. Nije vas sve to nimalo uzrujalo?

Nije me uzrujalo, jer sam i tad objasnio da netko može izjaviti da hoda s Monicom Bellucci i svi bismo znali da je to izmišljotina. Tako isto sam gledao i na tu izjavu, kao laž. Nije to bilo ni mjesto, a ni vrijeme da se tako nešto izjavi.