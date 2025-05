Marko želi sve s Kristinom: 'Kad je pogledam u oči, prirodno mi je da je zagrlim, da budemo zajedno'

"Marko i Tina su se odmah uselili skupa, znači, očito su se već sviđali jedno drugome, očito su bili spremni na taj korak. Želim im sreću, nadam se da lijepo doručkuju doma, rade zadatak...", rekla je Irma, a Franjo smatra da ona nema nimalo zle krvi i da je naivna poput djevojčice. "Kao djeca, ne mogu imati zloću u sebi, zato to i kažem jer je ona takva", objasnio je.

U to vrijeme Bojana i Darko uz doručak su pričali o dojmovima - njoj je neobično što je sad netko stalno pored nje jer je dugo bila sama dok je njemu to jako lijepo. "Imam osjećaj kao se već dugo poznajemo, ugodno mi je s njom", rekao je Darko. Kasnije su trebali otkriti koje su im najvažnije životne vrijednosti pa je tako Bojana rekla da su njoj karijera i novac, a Darku partner i karijera.

Kristina i Marko isto su dobili zadatak sa životnim vrijednostima jer su sada novi par pa trebaju znati što je kome najvažnije. Kristina je zafrkavala Marka što mu je sport prije seksa, no oboje su stavili partnera na prvo mjesto. "Meni je bitan seks i ta povezanost s partnerom", rekla je. Marko se smijao što je Kristini sport pri dnu, ali dogovorili su se da će zajedno trčati.

Kad je o djeci riječ, Bojana ih ne želi, ali nije isključila tu mogućnost. "Ne mora svatko imati djecu, ne mislim da su svrha života samo djeca", objasnila je dok Darko oduvijek želi djecu. "Naša bi veza mogla uspjeti, zasad smo na dobrom putu", misli on, a Bojani je još rano pričati o tome jer treba vidjeti kako funkcioniraju u stvarnom životu i kako se tko ponaša kad nastupe problemi.

Franji su na prva tri mjesta djeca, partner i vjera, a Irmi su također najbitnije iste te stvari. "Još jedan dokaz da se nisam prevario, da mi karakterno odgovara i da imamo slične poglede i vidike na svijet", rekao je Franjo, a Irma dodala: "Lijepo mi je bilo što je samo prihvatio kako sam ja to posložila. Lijepo je da te netko ne preispituje kao da ne znaš o čemu pričaš i što radiš."

Hrvoja su posjetili prijatelji, kojima se Silvija svidjela, pogotovo to što je pozitivna i vesela, dok im se Hrvoje učinio malo suzdržan. "Drugačiji sam kad sam s dečkima i kad sam sam, a drugačiji sam u vezi", objasnio je Hrvoje. Zanimalo ih je kako se razvija njihov odnos, a Hrvoje je priznao kako je on sve usporio zato što mu je bitno. "Nadam se da je to tako", zaključila je Silvija.

Vozeći se rijekom, Bojana je ispitivala Darka kakav je njegov stav o ljubomori i otvoreno mu rekla kako za svog partnera u svakom trenutku želi znati gdje se nalazi. "U prošlosti sam i uzimala i provjeravala telefon i morala znati šifru... Zašto ne? Pa i ja sam njemu pokazala svoj i možda to nije baš lijepo i zrelo, ali moram imati neku grešku", kroz smijeh je rekla Bojana.

"Danas je novi dan i kako eksperti žele, upoznajemo se", rekla je Kristina i nastavila: "Sad imamo stan za pričanje pa se ne moramo skrivati po jezerima i autima." Naglasila je i kako ona Franji ništa nije radila iza leđa: "Ne da sebe branim, tako je bilo. Mene su uhvatili na prepad i to je tako ispalo."

Kristina želi popričati s Irmom jer misli da je imala prste u toj 'špijunaži'. "Bilo je u dva ujutro, ona tad sigurno spava. Kako se pojavila u Franinu stanu? Kerefeke žive", rekla je, a Doris njoj kako je čula da su se Marko i ona već 'podružili'. "Nagađanja, znaš kako drugi kandidati nagađaju", nastavila je Doris, a Kristina dodala kako je i ona načula svakakve priče. "Ne mislim da je bilo seksa, odnosno, znam da nije bilo. Tina nema problem oko toga tako da mislim da se tu digla halabuka", misli Doris.