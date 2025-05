Marku su godine nebitne, Kristina otkrila: 'Mlad je, ja sam s 32 žarila i palila, nisu mi bile na pameti veze'

"Nakon te zamjene koja se dogodila, dosta smo riskirali, posebno Tina s obzirom na to da je ona žensko i da će na to dosta ljudi gledati kao na neku prevaru ili neke druge stvari za koje u startu znamo da se to nije događalo niti u njenom odnosu niti u mom odnosu. Težili smo k tome da se stvarno dogodi neki odnos između nas", komentirao je Marko situaciju u kojoj se našao s Kristinom.