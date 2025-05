Medeni mjesec, svađe i zamjene partnera: 'Ovo je kao dramska scena'

Igor je proslavio rođendan, a o proslavi će se pričati i dan nakon. Oni su došli zajedno, sjeli su zajedno, cijelo vrijeme provodili zajedno i otišli su zajedno", reći će Franjo za Kristinu i Marka. No Kristina će se požaliti: Kad sam došla, pozdravila sam Franju, međutim odzdrava nije bilo."

Irma i Franjo zaključili su da su se Kristina i Marko zaključali u njegovom stanu, ali će Kristina reći kako su zapravo cijelo vrijeme sjedili u autu na parkiralištu. Franjo će biti povrijeđen što se Kristina bunila zbog potencijalne zamjene partnera, a onda provela dosta vremena nasamo s Markom.

To je isto glupo što pričaju da je bila s Markom dva sata i da su imali nešto, to su čista, glupa nagađanja", reći će Doris svom suprugu, koji će pak priznati da ne zna kako je to Doris gledala, ali ljudi koji su bili tamo rekli su da je bilo super, kao dramska scena. Irma će na čitavu situaciju reagirati poprilično ravnodušno i zaključiti: Marko i ja smo prekinuli naš eksperimentalni odnos, a što on sad radi s Tinom, mene ne pogađa."