Milan iz 'Braka na prvu' ponovno ljubi! Njegova odabranica je Mira, a nije u dobrim odnosima s Gordanom

"Milan me zamolio da to objavim, da ne bi naši dušebrižnici pisali da je to mimo njegove volje i znanja", naglasila je.

Sjećate se Gordane i Milana ? Bili su u prvoj sezoni sociološkog eksperimenta ' Brak na prvu ' , a njihov odnos bio je predivan - prijateljski i pun poštovanja, no i to se izokrenulo i sada nemaju nikakav kontakt.

Inače, Mira i Gordana nisu u dobrim odnosima.

"Njegova partnerica me blokirala na društvenoj mreži, a kad sam to rekla prošle godine, nazvala me i tvrdila da nije. Znam da se Milan u takve stvari ne razumije. Ne znam zašto je njegova partnerica ljubomorna na mene. U 'Braku na prvu' smo se samo poljubili u obraz. Bilo mi je prekrasno u showu, nikad to neću zaboraviti. Milan je divan čovjek. Nismo rekli ništa ružno jedno protiv drugog. Što ja mogu što je njegova partnerica ljubomorna na mene?", ispričala je Gordana nedavno za RTL.hr.

