Mladenka Mura Klara imala prekrasan trenutak s majkom: 'To se dogodilo tvome ocu i meni'

Potom joj je ispričala anegdotu iz svoje mladosti.

"Mislim da je taj prvi klik presudan. To znam iz osobnog iskustva. To se dogodilo tvome ocu i meni. Braem koliko znam to je bilo s moje strane. Nisam ništa znala o njemu, nisam ga poznavala, nikada ga nisam niti vidjela. Mi smo se susreli u realnom, stvarnom životu i ja sam odmah znala da je to to. Nisam mu znala ni ime", rekla je.

Smatra kako će se to dogoditi i njezinoj kćeri.

"Puno tražimo, puno očekujemo i onda se čudimo gdje je vrijeme prošlo. Ja sam fatalist i vjerujem da, ako ti je nešto suđeno, u pravo vrijeme i na pravom mjestu to ćeš i pronaći. To je itekako moguće", dodala je.

Prije no što je stala pred svojeg supruga, Mura Klara je odlučno naglasila: "Vjerujem u ljubav na prvi pogled".

