Mladoženja Alan se izdvaja na podiju, a sin Anđe Marić ga potiče na akciju: 'Stari, pitaj je za ples'

"Kao da mu je bilo nešto smetalo na plesnom podiju, ali nisam shvaćala što... Pozivala sam ga stvarno da dođe. Bilo je to malo čudno", komentirala je Danijela.

U nekoliko navrata je uzvanik na svadbi Gašpert, koji je ujedno i sin Anđe Marić, pokušao nagovoriti mladoženju da se pridruži plesnom podiju te da pleše s mladenkom.

Alan je njegove pokušaje nagovaranja shvatio kao vrlo napadne i agresivne te nije htio komunicirati s njim.

"Nemoj me, čuješ. Daj se makni!", reagirao je Alan na Gašpertove nagovore da se priključi plesnom podiju.

"Da sam na njegovom mjestu, ja bih je uhvatila, zavrtila. Svi su to muškarci shvatili okolo i sugerirali mu da ide plesati s mladom. Moj sin se čak i verbalno sukobio s njim, a on je to protumačio kao nešto agresivno. Ja sam mu rekla da on nije agresivan i da je to moj sin te da on štiti Danijelu." Komentirala je Anđa Marić.

