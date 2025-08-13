Morska idila Jole iz 'Braka na prvu': Pohvalio se top formom, a njegovo prijateljstvo s Filipom još traje

Jole iz 'Braka na prvu' pohvalio se na društvenim mrežama da uživa na moru. Pozirao je golog torza uz obalu.
Jole je nedavno otkrio i da njegovo prijateljstvo s Filipom iz 'Braka na prvu' i dalje traje. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju.
Inače, Jole je ranije pokazao i kako izgleda njegov sin s kojim je bio na putovanju na Tajlandu. "Sretan 26. rođendan najboljem sinu na svijetu", poručio je Jole uz zajedničku fotografiju sa sinom.
