Brak na prvu

Morska idila Jole iz 'Braka na prvu': Pohvalio se top formom, a njegovo prijateljstvo s Filipom još traje

Jole iz 'Braka na prvu' "puni baterije" uz more

RTL.hr
13.08.2025 11:00

Jole iz 'Braka na prvu' pohvalio se na društvenim mrežama da uživa na moru. Pozirao je golog torza uz obalu. 

Jole, Brak na prvu
Jole, Brak na prvu FOTO: Instagram

Jole je nedavno otkrio i da njegovo prijateljstvo s Filipom iz 'Braka na prvu' i dalje traje. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju. 

Jole i Filip, Brak na prvu
Jole i Filip, Brak na prvu FOTO: Instagram

Inače, Jole je ranije pokazao i kako izgleda njegov sin s kojim je bio na putovanju na Tajlandu. "Sretan 26. rođendan najboljem sinu na svijetu", poručio je Jole uz zajedničku fotografiju sa sinom.

Jole sa sinom
Jole sa sinom FOTO: Instagram

Propuštene epizode sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO OD 'BRAKA NA PRVU':

Moglo bi te zanimati

