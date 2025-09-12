Novosti
Brak na prvu

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' dobili su dijete, a ovako je izgledalo njihovo vjenčanje nekoliko mjeseci nakon showa

Mura Klara i Marko vjenčali su se 9. ožujka 2024. godine, a nekoliko mjeseci prije upoznali su se u RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Ove godine proslavili su prvu godišnjicu braka, a sada su otkrili i kako su postali - roditelji

RTL.hr
12.09.2025 15:10
brak na prvu mura klara i marko
Brak na prvu

Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'

