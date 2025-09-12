Brak na prvu
Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' dobili su dijete, a ovako je izgledalo njihovo vjenčanje nekoliko mjeseci nakon showa
Mura Klara i Marko vjenčali su se 9. ožujka 2024. godine, a nekoliko mjeseci prije upoznali su se u RTL-ovom sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu'. Ove godine proslavili su prvu godišnjicu braka, a sada su otkrili i kako su postali - roditelji
Brak na prvu
Veliki dan! Sinčić Andree i Marka iz 'Braka na prvu' slavi prvi rođendan: 'Volimo te više nego što riječi mogu opisati'
