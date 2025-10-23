Novosti
Brak na prvu

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' otkrili ime sinčića, ali i obiteljsku idilu: 'Svugdje idemo zajedno'

Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' prije mjesec dana postali su roditelji

RTL.hr
23.10.2025 10:53

Mura Klara i Marko iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' 11. rujna ove godine postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak, a o svemu su obavijestili pratitelje na društvenim mrežama. 

 "Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju. O prvom mjesecu roditeljstva govorili su u razgovoru za Net.hr. 

"Slatke muke će trajati doživotno, Mura nije spavala još od trudnoće, pa krenuli grčevi pa će zubići, pa kad odraste pa kad prespava kod nekog, pa izlasci, a nas dva čekamo budni kod kuće kad će se vratiti ili da odemo po njega, nema više spavanja, ali sve je to iz ljubavi", rekao je Marko.

Mura Klara i Marko, Brak na prvu
Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: Instagram

Otkrili su i ime svoga sina. 

"Sin se zove Gabriel, Marko je to ime predložio jer smo se još prije trudnoće, na vjenčanju dogovorili da ako će biti sin ime bira on, a ako će biti kćer ime bira Mura. I tako je Marko predložio ime Gabriel, a meni je jedino to muško ime, uz ime Aleksandar, još od nekad bilo lijepo i eto dogovorili smo se odmah kao i uvijek oko svega. A Marko je to predložio to zbog nogometaša jer je nogometaš Gabriel Batistuta bio čupav kao i on", rekla je Mura Klara. 

Mura Klara i Marko, Brak na prvu
Mura Klara i Marko, Brak na prvu FOTO: RTL

Objasnili su i kako su se organizirali nakon rođenja sina. 

"Svugdje idemo zajedno i ne mogu pola sata sama bez njih dvoje u grad, već mi fale. Kad smo slobodni popijemo kavu u gradu sad kad je još toplo i tako. Trudimo se što više biti vani. Koristimo svaki trenutak zajednički maksimalno. Na početku je naravno sin bio centar svijeta, ali vratili smo naše zajedničke trenutke i počeli ponovno uživati jedno u drugome uz našeg malca. Da nam je netko rekao da će nam ovako izgledati život nakon prijave na 'Brak na prvu' rekli bi mu da je lud", zaključila je Mura Klara. 

brak na prvu mura klara i marko
Brak na prvu

