Mura Klara i Marko iz 'Braka na prvu' otkrili ime sinčića, ali i obiteljsku idilu: 'Svugdje idemo zajedno'

Mura Klara i Marko iz sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' 11. rujna ove godine postali su roditelji. Na svijet je stigao dječak, a o svemu su obavijestili pratitelje na društvenim mrežama.

"Sine moj", napisao je Marko u objavi na društvenim mrežama gdje malenoga drži u naručju. O prvom mjesecu roditeljstva govorili su u razgovoru za Net.hr.

"Slatke muke će trajati doživotno, Mura nije spavala još od trudnoće, pa krenuli grčevi pa će zubići, pa kad odraste pa kad prespava kod nekog, pa izlasci, a nas dva čekamo budni kod kuće kad će se vratiti ili da odemo po njega, nema više spavanja, ali sve je to iz ljubavi", rekao je Marko.