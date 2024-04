Mura Klara i Marko pred ekspertima: 'Zagrlio sam je na vjenčanju i dogodila se posebna energija'

Prva ceremonija na kojoj su bili Mura Klara i Marko za njih je prošla - savršeno. Oboje su i stručnjacima priznali kako su jedno prema drugome počeli osjećati nešto više.

"Osjećam se jako sretno, lijepo mi je i ugodno", rekla je Mura Klara.

"Moj osmijeh sve govori. Sve jasno. Kliknuli smo. Na svadbi na prvu nam nije to bilo to, po godinama mi nije odgovarala jer je dosta mlađa od mene. Kumu sam rekao da idem doma. Kako je vjenčanje išlo svojim tokom, kad smo sjeli nasamo, kada smo porazgovarali, shvatili smo kako imamo ista razmišljanja, vidimo sličnu budućnost. Tu smo još više kliknuli, zbližili se, a pravi klik se dogodio kod mene na vjenčanju kada je počela romantična pjesma. Ja sam je zagrlio i tu se dogodila neka energija. Sve je završilo kada smo došli u kuću. Onda se pojavila kemija i odmah sam shvatio da je to to", rekao je Marko.