Mura Klara iskreno za RTL.hr: 'Na dan vjenčanja željela sam odustati od eksperimenta'

"Unatoč tome, pojavio se prvi klik. I to na samom vjenčanju. To smatram punim pogotkom", rekla je sretno.

"Kad sam vidjela Marka na prvu, pomislila sam odmah da nije moj tip. Prvenstveno zbog izgleda, ali kada je pročitao zavjete, to me opustilo. Njegov zavjet mi je bio jako lijep i romantičan", rekla je Mura Klara, koja je još uvijek skeptična oko odnosa s Markom jer nema stopostotno povjerenje.

U intervjuu za RTL.hr je rekla i koliko joj znači majčina podrška.

"Da nije bilo nje, na dan vjenčanja bi odustala od svega. Imala sam veliku tremu, trebala sam čvrstu podršku tako da je mama zaista ispunila svoj zadatak. S druge strane, brat je bio malo sumnjičav zbog toga što zna da sam povučena. Bojao se za mene...", naglasila je.

Komentirala je i mladoženjinu rečenicu - 'idem doma'.

"Da sam to čula u tom trenutku, naljutila bi se i rastužila, ali ako je on tako mislio u tom trenutku, to je uredu. Samo je bio iskren", rekla je.

Na prvu joj se, kaže, čini kako je Marko drugačiji od svih muškaraca s kojima je dosad bila te vjeruje kako će ovaj sociološki eksperiment biti iznimno iskustvo.

