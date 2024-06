Mura Klara o čestitci Nede Ukraden: 'Skoro sam pala u nesvijest, plačem kad gledam video'

Mura Klara je za RTL.hr otkrila kako se osjećala vidjevši čestitku Nede Ukraden na vlastitom vjenčanju.

''Čestitka Nede Ukraden mi znači neopisivo mnogo. Jednostavno, taj dan je bio savršen, a ona ga je još uljepšala. Budući da je obožavam iz sveg srca, to me jako razveselilo, toliko da to ne mogu opisati. Još dan danas gledam tu čestitku sa suzama radosnicama u očima'', rekla je Mura Klara i dodala kako se tome nije nadala.

''Nisam naslućivala da bih mogla ugledati Nedu na bilo koji način na svom vjenčanju, ali osjećala sam da zna za moj dan!'', otkrila je Mura Klara.

Iznenađenje joj je priredila produkcija 'Braka na prvu'.