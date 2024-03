Mura Klara za RTL.hr o osjećajima prema Marku: 'Razvile su se emocije, nisam to očekivala...'

"Možemo potvrditi naše emocije koje su se razvile već na samom početku. Nisam to očekivala, nakon što nismo imali onaj prvi klik, mislila sam da je sve gotovo, da sve pada u vodu, a sad već mogu vjerovati da će biti nešto", rekla je Mura Klara, kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu'. Stručnjaci su je spojili s Markom, a kako se barem čini zasad, izgleda kako je to bio pun pogodak. Mura Klara i Marko vrlo su brzo postali prisni, kemija je evidentna, a simpatije su jedno drugome i javno izrazili. Priznali su kako jedan drugoga privlače i na seksualan način.

"Seksualna kemija dolaze kada se pojave osjećaji, to je normalno, ne smatram to lošim. To se nije odmah pojavilo, nakon nekog vremena...", istaknula je.

Stručnjaci su im dali zadatak da jedno drugo ispitaju oko nekih stvari, a jedno od pitanja je bilo što ne vole jedno kod drugoga.