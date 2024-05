Mura Klara za RTL.hr o tetovažama: 'Znak je to naše ljubavi i da smo si dali priliku stvoriti zajednički život'

''To mi je lijepi znak kad je o našoj vezi riječ, a i jako sam zadovoljna kako su obje ispale. Super su to odradili i nije ništa boljelo'', dodala je. Već nakon tetoviranja odlučili su da će kad-tad u životu još nešto zajedničko tetovirati.

''Meni je to jako lijepo i ponosna sam na to jer je to znak da si vjerujemo. Znak je naše ljubavi te da ovaj eksperiment nije samo obična veza nego da smo si baš dali priliku stvoriti zajednički život'', zaključila je Mura Klara.

