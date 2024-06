Mura Klara za RTL.hr otkrila detalje upoznavanja s Nedom Ukraden: 'To je za mene susret života'

Kandidatkinja sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' Mura Klara velika je obožavateljica Nede Ukraden. Glazbenicu je upoznala za vikend, što je javno podijelila na svojim društvenim mrežama. Za RTL.hr je otkrila kako je prošlo upoznavanje.

"To je za mene bio susret života. Mislila sam da će mi srce stati. Nisam vjerovala da ću je ikada upoznati. Kada se to dogodilo, shvatila sam da je ona pristupačna osoba koja zaista voli obožavatelje. Kasnije sam išla na njezin koncert u Maribor. Ostala sam do samoga kraja", otkrila je Mura Klara.