Mura otkrila velike planove s Markom: 'Želimo djecu!'

Parovi završavaju svoje spojeve i lagano se pripremaju za posljednju ceremoniju odluke ove sezone 'Braka na prvu', a Danijela i Alan išli su na sushi. Alan je Danijeli prvo pričao o bivšoj djevojci, pa koliko je kreativan, no Danijeli se to jednostavno više ne da njega slušati. Njemu je bilo žalosno što nakon provedenog vremena zajedno nisu uspjeli uspostaviti normalnu komunikaciju i želio što prije završiti spoj pa se ustao i otišao. Alan Hollywood, kvaliteta Bollywood", rekla je Danijela i dodala da je kod njega više ništa ne može iznenaditi.

Klara je otkrila curama da ide mirnija pred stručnjake jer je sigurna u svoju odluku dok su dečki u šali govorili Josipu da se trebao ošišati na ćelavo pa bi ga možda Renata primijetila. To mi je podiglo ego i mogu samo reći da je Renata predivna osoba u koju bih se mogao jako lijepo zaljubiti", rekao je Alan. Josip smatra da je imao korektan odnos s Renatom u kojem je bilo dosta trzavica, ali nikad nije bilo vrijeđanja, Lovre se nadovezao da ni s njegove strane nije bilo vrijeđanja iako to nije istina.

Prvi par koji je sjeo pred stručnjake bili su Filip i Tamara koja je bila zahvalna na svemu što je naučila u showu, ponajprije na sebi te se osvrnula na to koliko joj je Filip pomogao u njezinoj transformaciji. Sviđa mi se kakva je osoba postala", rekao je ponosno Filip koji je istaknuo i da se proljepšala te puno bolje zrači. Stručnjaci su željeli znati je li joj stalo do Filipa i priznala je da joj je jako stalo do njega, baš kao i Filip koji je to pokazao tako što je spustio gard i dopustio joj da mu se približi. Stalo mi je do tebe, postala si bitan dio mog života i ne bih te htio izgubiti", rekao joj je Filip dok ostali parovi nisu mogli sakriti koliko bi voljeli da oni postanu par.

Tamara smatra da su oboje krenuli sa zatvorenim vratima, ali to gleda pozitivno jer možda na kraju ne bi izgradili tako kvalitetan odnos. Još jednom je rekla kako je ona bila spremna dati priliku, ali nije željela govoriti što bi bilo kad bi bilo. Oboje su se složili da si sad pred kraj ne mogu pronaći razlike i mane, a stručnjaci su prema svemu izgovorenom zaključili da je tu riječ o jednoj lijepoj ljubavnoj priči. Ja samo znam da mi je lijepo u njezinu društvu, opušten sam i zabavno mi je", rekao je Filip koji je odlučio ostati, baš kao i Tamara.