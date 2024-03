Mura priznaje da je Marko osoba kakvu je tražila, a Josip voli izazove: 'Karmen ima neke svoje mušice, ali ja s tim nemam problema'

icon-close

Nastavila su se vjenčana slavlja i prvi ples Mure i Marka posebno je bio emotivan za mladenkinu majku Željku. No mladenci nisu bili toliko oduševljeni i komentirali su kako su bili previše ukočeni, ali gostima su bili slatki i cijelo vrijeme su ih bodrili. Kad smo plesali, nisam osjećao apsolutno ništa. Zanimljivo", rekao je Marko, no ubrzo su počeli plesati i pjevati zajedno i atmosfera je svima bila odlična i dobro su se zabavljali. Na svadbi Josipa i Karmen isto je vladala vesela atmosfera, no vidjelo se da je mladenka distancirana. Kuma Anita ju je ohrabrivala, naglašavajući da je Josip muškarac kakvog je priželjkivala, brine se o sebi i dobro izgleda. Mislim da bi Karmen vrijedilo da pokuša malo više zagrepsti ispod površine i da bi našla kvalitetnog muškarca", zaključila je kuma. Josip je primijetio da Karmen ima neku blokadu pa se trudio prilagoditi joj se, a tijekom plesa oboje su se složili da su u vezi bitni iskrenost i poštovanje te da ponajprije poštuju svoje različitosti. Karmen je komentirala kako vidi da je dobar čovjek. Murina majka popričala je s Markom, koji je iznio pozitivne dojmove o Muri, opisujući je kao zgodnu i simpatičnu djevojku. Murina mu je majka rekla da se i on svidio njoj, a dala mu je i poneki savjet, naglašavajući da će mu biti potrebno strpljenje i razumijevanje jer se Mura teško otvara. Je li ona u to ušla otvorenog srca, ne mogu još reći", pitao se Marko kojeg su i dalje mučile Murine godine, no prijatelji su ga bodrili govoreći mu da je mladenka jako zadovoljna njime. Zasad sve ide polako i mislim da to oboje želimo jer nam treba vremena za nešto otvoreniju komunikaciju", zaključio je.

Karmen je doznala da je Josip bio 17 godina u braku, a vjenčao se s 23 godine. Josip smatra da je bio premlad, ali morao je donijeti takvu odluku jer mu je partnerica ostala trudna. S vremenom je shvatio da to nije bila dobra odluka jer je ostao neiživljen. Također, spomenuo je da razvod nije bio nimalo lak jer je njegova partnerica bila ljubomorna, posesivna i nije željela okončati brak. Karmen je primijetila da dosta negativno govori o bivšoj ženi, što joj je zasmetalo. Zabava na svadbi se nastavila, a Josipovi su gosti bili toliko veseli da su skočili u bazen. Karmen nije bila oduševljena takvim ponašanjem, a i kritizirala je Josipovu taktilnost. Ona je jako fina žena. Ima neke svoje mušice, ali ja s tim nemam problema", rekao je Josip i napomenuo Karmen kako je primijetio da se malo distancirala od njega. Voli ona malo kontrirati, ali nije to strašno", rekao je Josip i otkrio da baš jako voli dominantne žene. Mura i Marko odvojili su se kako bi popričali, a Marko joj je otkrio da vodi dosta miran život, ali kad god ima priliku, voli otputovati. Nadalje, izrazio je nadu da će njegova buduća partnerica željeti s njim podijeliti strast prema putovanjima. Mura također voli putovanja, ali do sada nije imala priliku putovati jer nije imala s kim. Ne događa mi se da sa svakim tako lagano pričam - ponekad imam tremu, ponekad sam nezainteresirana, ali s Markom mi je lijepo pričati i baš ugodno teče razgovor", rekla je Mura Klara, a potom su razgovarali kako je danas općenito teško nekoga naći.

Oboje su se složili da se žele ostvariti kao roditelji, a Marko je priznao kako mu je važno da žena želi djecu. Nakon nekog vremena imati dvoje djece, uživati u životu ona i ja, pa onda gledati unuke i onda ću smatrati da mi je život ispunjen", zaključio je Josip, kojeg je zanimalo bi li se Mura zbog ljubavi mogla preseliti izvan Hrvatske. Ne odmah, naravno, treba se sve posložiti, ali jednog dana vjerojatno i bih. Treba probati", objasnila je i nastavila: Baš mi je drago što sam dobila takvog muškarca. Kad sam ga upoznala, pao mi je kamen sa srca i mislim da je vrijedilo svega." Mura je priznala Marku da nije neka vješta kuharica, ne voli peglati, a njezina je majka to potvrdila. Marko je rekao da mu ne smeta nedostatak Murinih vještina u kućanstvu jer nije ni on bajan, ali ga je malo zasmetalo što Mura puši, no odlučio je poraditi na tome da ga to ne smeta previše. Karmen i Josipu je stigla torta, a Karmen se izjasnila da ne želi tzv. 'seljački' način hranjenja, kad se međusobno hrane. Kum je komentirao kako se mladenka uopće ne smije, ali se nadao da će biti drugačije kad ostanu sami. Josip je shvatio da ne može biti kako je on želio, pa je odlučio popustiti i prilagoditi se željama mladenke. Vidjet ćemo hoće li mi ovo biti izazov. Prerano je, ona je umorna, sutra je novi dan i moram vidjeti kakva je sutra", rekao je Josip. Karmen i Josip su se povukli kako bi razgovarali privatno i on je izrazio želju da se bolje upoznaju i vide kako će njihova interakcija funkcionirati. No Karmen je primijetila kako je Josip često prekida dok pokušava iznijeti svoje komentare, što je frustrira. To je ta hiperenergija, ne može on izdržati. Ali samim time što ne može izdržati, ne uvažava da se ja mogu izraziti", rekla je. Josip je otvoreno iznio svoj stav da bi, ako se zaljube, pristao na sve, a Karmen je objasnila da ona ne bi žrtvovala svoje principe unatoč ljubavi. Ili se volimo ili se ne volimo - nema sredine. Ili ću ti dati sve; nema iznenađenja, nema laganja, ništa... Ili sam tu za tebe, nema ali", objasnio je Josip, a Karmen je komentirala kako on ima tu idealnu sliku iz bajke i ne zna što je pravi odnos.

