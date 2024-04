Muška ekipa 'Braka na prvu' na okupu: 'Stari' kandidati pozirali u odličnom raspoloženju

Inače, ovo je dio 'stare' muške ekipe 'sociološkog eksperimenta. Novi kandidati, odnosno dva para pojavit će se na trećoj zajedničkoj večeri. Za Alanu i Danijelu znaju, ali za ostale nemaju pojma.

Danijela i Alan su prije dolaska na zajedničku večeru imali svađu u autu. "Alan smatra da žena mora čistiti i prati za muža", ispričala je Danijela. Rekla je da joj je to smiješno u ovoj situaciji, no naglasila je da joj u stvarnom životu ne bi to tako bilo.