Na treću zajedničku večeru stižu tri nova para, a Alan kaže: 'Veselim se naći drugu ženu'

Novi je dan s novim izazovima za devet bračnih parova, a Danijela i Alan imali su sinoć prvi konflikt i cijeli dan nisu razgovarali.

Bila je neka situacija, dosta sam šokiran njezinim ponašanjem. Mi ne pričamo, mi samo pred vama nešto", rekao je Alan dok su ujutro pili kavu, koju je Danijela skuhala. Alan smatra da žena mora čistiti i prati za muža", rekla je Danijela i objasnila kako joj je to smiješno u ovoj situaciji, no ne bi joj bilo u stvarnom životu. Potom su razgovarali o večeri s ostalim parovima, a Alan je u šali rekao da se veseli naći drugu ženu te objasnio da su se sinoć posvađali zato što je ona spremila svoje nesesere nakon tuširanja - on joj je objasnio da ne mora to raditi, nego da se ponaša kao kod svoje kuće, a ona je tada 'poludjela'. Dodao je još kako mu smeta što stalno doziva svog psa, a nikada njega.