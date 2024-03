Najveća su podrška mladenkama u 'Braku na prvu': Ove poznate dame našle su se u ulozi kume

Nikolina je na društvenim mrežama istaknula da je sretna što je imala takve žene pored sebe na jedan od najvažnijih dana u njezinom životu. "Iako sam već lagano prestala misliti da postoji šansa da se udam, dogodilo se i to u mom životu, makar i kroz ovo vjenčanje koje nema težinu legalnog. Ludo, hrabro, nezamislivo i blesavo... kad nas sve ovako gledam pred matičarem, ali jedno od najintenzivnijih iskustava koje sam ikad proživjela, ne samo zbog činjenice da je bilo s neznancem i na TV-u, nego i zbog podrške mojih najdivnijih žena, majki, kraljica koje će stati uz mene na kakvu god se avanturu odlučila", poručila je.

Pjevačica i spisateljica knjiga za djecu Anđa Marić također će biti podrška prijateljici Danijeli u ulozi vjenčane kume. "Koliko si luda od jedan do 'Brak na prvu'?" šalila se Anđa u novoj epizodi 'Braka na prvu' koju možete odmah pogledati na platformi Voyo . Danijela je priznala: "Osjećam se čudno, kao da je ovo nekakva igra, a je igra. Mislim da nisam baš svjesna što se događa." Anđa je nastavila zafrkavati mladenku pa ju je kroz smijeh ispitivala boji li se prve bračne noći.

U automobilu su pričale gdje da poljubi mladoženju - u obraz ili da mu samo pošalje pusu, no Anđa joj je savjetovala da ga poljubi u usta, bez jezika. "Samo poslati pusu je nepoštovanje, on je isto samo čovjek i on se isto boji. Još se više boji nego ti", zaključila je Anđa koja je na svadbu došla u pratnji sina Gašperta.