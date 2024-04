Napetost između Danijele i Alana ne popušta: 'Ne pričaj cijelu priču kada se nije tako dogodila'

Danijela i Alan na zajedničkoj su cermoniji sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' podijelili sa stručnjacima kako je započela njihova svađa, a njihove verzije su različite.

Alan je prvi započeo priču i to time kako mu je predivno krenuo dan. ''Da je to meni svaki dan, potpisao bih odmah'', rekao je Alan te dodao kako mu je idilično jutro brzo završilo jer ga je Danijela krenula ispitivati razna pitanja, ponajviše gdje stoje stvari. ''Samo sam rekao da me ostavi malo na miru'', ispričao je Alan, no Danijela ne misli da je tako bilo.

''Ne znam je li važno... Znaš, da ne pričaš cijelu priču jer nije istina da se tako dogodilo'', rekla je Danijela i nasmijala protukandidate i stručnjake.

''Baš ga je ono, puf!'', primijetio je Filip, a s njime se složila i Klara. ''Ona ga baš sasiječe, ali na fino. Ništa bezobrazno'', zaključila je Klara.

Danijela je komentirala kako Alanovo ponašanje nije u skladu s njegovim godinama. ''Čovjek bi se trebao držati nečega što mu ide u tim godinama'', rekla je Danijela i započela svoju verziju ispričanog događaja.