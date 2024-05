'Ne treba mi farsa i cijela predstava!' Danijela razljutila Alana odbivši njegov poklon

Osim savjetom, Alan je na spoju u 'sociološkom eksperimentu' 'Brak na prvu' Danijeli odlučio pokloniti dar. No, nije dobio reakciju kakvu je očekivao.

''Ne, Alan! Ne želim nikakve poklone i svijeće. Meni to ne treba, ljudi, ne!'', rekla je Danijela pa razljutila Alana. ''Kaj glumiš? Kaj radiš, ono?'', upitao ju je Alan.

''Ne treba mi još jedan poklon ili cvijeće – ne treba mi to'', ponovila je Danijela. ''Tražila sam jednu normalnu stvar – da budeš normalan prema meni i prestaneš me vrijeđati. Prestani govoriti laži o meni, prestani lagati. To je sve što meni treba. Meni ne trebaju pokloni'', dodala je.

''Pokušavam, no ne daš mi. Ovo je sitnica i nije to za tebe, nego za Dextera'', odgovorio je Alan.

Danijela mu je pokušala objasniti kako joj treba samo to da bude normalan. ''Došla sam danas u stan, nisi htio razgovarati. Hodamo uz cestu, nećeš mi ništa komentirati, a sad mi tu daješ poklon'', rekla je Danijela.