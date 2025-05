Nema povratka nakon teških riječi? 'To što on ne zna složiti ormarić, to je nebitno'

Franjo je nakon svog dolaska u stan ispričao Kristini da je razgovarao s Irmom i Markom te da su ga oni poslušali o svemu tome i da im je rekao da mora pričati s ekspertom Deanom Pelićem. "Ljudi su bili razumni i rekli su: 'OK, važi' i to je to. Jedino ti drama po običaju. Drama i buka. Bez pokrića naravno", otkrio je on.

Kristina je na to rekla samo: "Dobro". "Drama i buka bez pokrića, to sam ja, a to što on ne zna složiti ormarić, to je nebitno. Pravi muškarac", kasnije je komentirala.

