Nikolina Dianežević stiže u 'Brak na prvu': 'Sedam godina nisam bila zaljubljena, ponekad mi je teško naći mir'

Moje prvo iskustvo pred kamerama bilo je u showu 'Tri, dva, jedan - peci', a još mi je bilo stresnije od tog što sam morala nešto i kuhati! Šalu na stranu, bilo je to jedno od najboljih iskustava u mom životu - radila sam ono što volim s kolegama natjecateljima koji vole provoditi vrijeme u kuhinji podjednako kao i ja, a stekla sam i neka prijateljstva koja traju do današnjeg dana", kaže Nikolina koja je u showu stigla do finala, a poslije je radila u jednom zagrebačkom restoranu te kasnije kao chef na luksuznim katamaranima kuhajući za goste iz cijelog svijeta. Kad je riječ o 'Gospodinu Savršenom', također kaže da joj je to jedno pozitivno iskustvo ponajprije zato što voli izazove i avanture. Usto, obožava putovanja, motore i ne boji se nepoznatog.