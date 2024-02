Nikolina direktno pitala Antona sviđa li mu se, a kod njega - muk: 'Ima li potencijala da se više zbližimo?'

Nikolina je tijekom večere pitala Antona je li mu bila naporna ovih dana. ''Ne mislim da si bila jako naporna'', našalio se Anton.

Nikolina smatra kako se tek sada Anton počeo opuštati. ''Sviđa mi se što njemu kao i meni odgovaraju malo dublje teme. Mislim da, ako ovako nastavimo, naš će odnos imati jednu uzlaznu putanju'', priznala je Nikolina te upitala Antona sviđa li mu se ona. ''Do you like me, baby?'', upitala ga je na engleskom kako bi je bolje razumio. ''Ima li potencijala da se više zbližimo?'', nadovezala se s pojašnjenjem.