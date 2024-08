Nikolina iz 'Braka na prvu' pokazala zanosnu figuru u badiću: 'Ponosna sam na to'

"Žene često objavljuju fotografije s fokusom na stražnjicu, popraćene dubokim, motivacijskim opisom. Po mojem mišljenju, jedina istina je: 'Sviđa mi se moja stražnjica na ovoj fotografiji i želim je pokazati', ali to ne bi bilo ispravno priznati, zar ne? Nemojte me krivo shvatiti, i ja volim vidjeti dobru stražnjicu, ali poštedite nas motivacijskih priča kada nemaju veze sa slikom. Osjeća li se još netko tako ili sam to samo ja?", napisala je, dodavši koliko je ponosna na sebe na svoje tijelo.

Inače, Nikolina je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Tihomira i komentare gledatelja. Naime, Tihomir i Nikolina privukli su pažnju gledatelja svojom komunikacijom, a mnogi od njih su zaključili da bi bili odličan par.

"E to je par", "To je već pogodak", "On i Nikolina definitivno!", "Baš bi bili par", "Navijam za vas, bili bi predivan par. Ajmo, nemate što čekati!", "Mislim da bi mogli zajedno. Ona pametna, tolerantna, strpljiva, kulturna, finog ponašanja , a Tihomir ako je to istina što kaže da je poradio na svemu počevši od sebe pa nadalje, je veeelika stvar to moći napraviti", "Njih dvoje bili bi odlični", komentirali su.

