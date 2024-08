Nikolina iz 'Braka na prvu' pozirala s njoj najvažnijim bićem: 'Samo ljubav i more'

Inače, Nikolina je za RTL.hr komentirala svoj odnos s Tihomira i komentare gledatelja. Naime, Tihomir i Nikolina privukli su pažnju gledatelja svojom komunikacijom, a mnogi od njih su zaključili da bi bili odličan par.

"E to je par", "To je već pogodak", "On i Nikolina definitivno!", "Baš bi bili par", "Navijam za vas, bili bi predivan par. Ajmo, nemate što čekati!", "Mislim da bi mogli zajedno. Ona pametna, tolerantna, strpljiva, kulturna, finog ponašanja , a Tihomir ako je to istina što kaže da je poradio na svemu počevši od sebe pa nadalje, je veeelika stvar to moći napraviti", "Njih dvoje bili bi odlični", komentirali su.