Nikolina iz 'Braka na prvu' preselila na more, a otkrila je svoj veliki san: 'Oduvijek mi je bila želja'

Otkrila je do kada će boraviti na Jadranu. "Do daljnjeg, odnosno najvjerojatnije do zime, ali dolazit ću, naravno često i Zagreb i Veliku Goricu", rekla je Nikolina, koja je sada na Instagramu progovorila o ljudima koje je upoznala na otoku Krku.

"Ono kad ti Interneti u život donesu neke divne ljude... Njihova priča inspirira me od dana kad sam ih otkrila na instagramu, jer, osim što puno putuju, žive i jedan od mojih snova - kupili su stari kombi i preuredili ga u preslatku kampicu s kojom izletuju po Hrvatskoj. Već u prvih par scrollova po Jeleninom profilu nekako sam znala da ćemo kliknuti kad se upoznamo jednog dana. Tako je i bilo! Ne samo što su me pozvali u goste, nego su me i poveli svojim kamperom do divne uvalice, skuhali kavu (dvaput!), poslužili predobar ručak skuhan u mini kuhinjici kampera (zasluge: chef Toni), a da stvar bude bolja, napravili su (ne u kuhinjici kampera nego prije kod kuće) i najbolji cheesecake koji sam ikad jela! Kao da to sve nije dovoljno, pričali smo uz obalu najljepšeg pogleda cijeli dan ko da se znamo sto godina", napisala je.