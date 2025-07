Nikolina iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o izazovnom uređenju kuće na moru i velikoj odluci: 'Dosta me ljudi od toga odgovaralo...'

Koliko vam je trebalo da uredite kuću i što vas je potaknulo na taj projekt?

Naša kuća na moru bila je izgrađena kasnih 60-tih te sam ovdje cijeli život dolazila na ljetovanje kod bake. Unazad desetak godina, kuća je pod hitno zahtijevala renovaciju te sam se našla pred, kako mi se tada činilo, nemalo lakom odlukom - prodati stan u Velikoj Gorici, renovirati i urediti kuću i otići živjeti na more (što mi je uvijek bio san). Dosta me ljudi od toga odgovaralo naglašavajući kako svi danas žele živjeti u blizini velikih gradova, kako je to zgodnije, komotnije itd., ali ja nikad nisam bila gradska cura. Uvijek sam više težila prirodi, moru i miru.

Je li bilo nekih prepreka i jesu li vam došli trenuci kada ste htjeli odustati od svega?

Bilo je dosta prepreka u pogledu pregovaranja i natezanja s majstorima, kao što to obično biva, te do dana današnjeg neke stvari na kući nisu do kraja odrađene ili zahtijevaju popravke. Kada imate kuću, to je jednostavno projekt koji nikad ne prestaje, uvijek treba ulagati. No, znala sam da ulažem u svoj dom iz snova, i ni u jednom trenu nisam pomišljala odustati. Sada kad ovdje sjedim na balkonu i gledam u more pišući ovaj intervju, znam da sam učinila ispravnu odluku.