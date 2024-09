Nikolina iz 'Braka na prvu' za RTL.hr o novom životnom poglavlju: 'Preselila sam se...'

Objasnila je i razlog. "Preselila sam zbog renovacije kuće koju imamo na moru. Projekt s majstorima, namještajem i drugim stvarima će zahtijevati nadzor. A i oduvijek mi je bila želja preseliti se na more", ispričala je.

Sada je za RTL.hr otkrila o kakvoj se promjeni radi. "Privremeno sam se preselila na more", rekla je Nikolina.

Otkrila je do kada će boraviti na Jadranu. "Do daljnjeg, odnosno najvjerojatnije do zime, ali dolazit ću, naravno često i Zagreb i Veliku Goricu", rekla je Nikolina.

Inače, posljednjih mjeseci je otkrila na društvenim mrežama da se odlučila na dvije promjene. Kupila je motor koji je dugo željela i to za svoj rođendan, a konačno je nabavila i automobil.